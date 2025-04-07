Малый ракетный корабль «Серпухов» отметит юбилей 10 лет со дня спуска на воду

На Зеленодольском судостроительном заводе 7 апреля 2015 года спустили на воду малый ракетный корабль «Серпухов». Администрация муниципалитета поздравила командира Богдана Капети и весь личный состав с этим знаменательным днем.

Малый ракетный корабль «Серпухов» увеличивает ударный потенциал Военно-Морского Флота, а его сверхточные крылатые ракеты «Калибр» надежно защищают Россию. Благодаря опыту и сноровке личного состава, боевой расчет судна стал одним из лучших в российском флоте по боевой подготовке. Корабль два раза выигрывал Кубок Главнокомандующего Военно-Морского Флота и три раза получал звание «ударный».

Жители Серпухова гордятся тем, что именем города воинской доблести назвали боевой корабль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке участников СВО и их семей.