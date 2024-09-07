RT: ВС России спасли под Красногоровкой в ДНР женщину благодаря ее посланию

Российские военные уничтожили боевиков под Красногоровкой в ДНР и вызволили женщину, которая оставила послание для сына. Об этом рассказал военкор RT Андрей Филатов.

С ним связался мужчина, который попросил эвакуировать его мать из района, где шли ожесточенные бои. Чтобы подать сигнал, женщина оставила во дворе своего дома надпись «Максим, я здесь. Мама».

Операторы БПЛА «Шторм» с помощью дрона нашли послание и сбросили жительнице записку с просьбой либо выйти в сторону Красногоровки, либо дождаться российских бойцов в подвале.

Женщина осталась ждать и замаскировала надпись. Через некоторое время в дом ворвались боевики ВСУ, которые решили превратить здание в огневую точку. Операторы БПЛА заметили это и уничтожили противника. Женщину эвакуировали, она связалась с сыном.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Калиново в ДНР. По данным Минобороны, контроль над селом установили бойцы подразделений группировки войск «Центр».