«Максим, я здесь. Мама». Военные спасли жительницу ДНР от ВСУ по записке
RT: ВС России спасли под Красногоровкой в ДНР женщину благодаря ее посланию
Российские военные уничтожили боевиков под Красногоровкой в ДНР и вызволили женщину, которая оставила послание для сына. Об этом рассказал военкор RT Андрей Филатов.
С ним связался мужчина, который попросил эвакуировать его мать из района, где шли ожесточенные бои. Чтобы подать сигнал, женщина оставила во дворе своего дома надпись «Максим, я здесь. Мама».
Операторы БПЛА «Шторм» с помощью дрона нашли послание и сбросили жительнице записку с просьбой либо выйти в сторону Красногоровки, либо дождаться российских бойцов в подвале.
Женщина осталась ждать и замаскировала надпись. Через некоторое время в дом ворвались боевики ВСУ, которые решили превратить здание в огневую точку. Операторы БПЛА заметили это и уничтожили противника. Женщину эвакуировали, она связалась с сыном.
Ранее ВС России освободили населенный пункт Калиново в ДНР. По данным Минобороны, контроль над селом установили бойцы подразделений группировки войск «Центр».