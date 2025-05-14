Макрон заявил, что Украина осознает невозможность возврата утраченных территорий

Украинцы ясно понимают, что не могут вернуть утраченные территории. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, чьи слова привел ТАСС .

«Даже сами украинцы способны честно признать, что им не удастся вернуть все, что было потеряно с 2014 года», — сказал французский лидер.

Одновременно с этим он настаивает на том, что территориальные вопросы должны обсуждаться на будущих мирных переговорах с Россией. Западные союзники пытаются подвести Украину к диалогу в «наилучшем положении». Переговоры могут начаться только после прекращения боевых действий, считает Макрон.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее пообещал продолжать усиливать давление на Россию в случае отказа от перемирия с Украиной.