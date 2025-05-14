Макрон заявил, что Украина осознает невозможность возврата утраченных территорий

Фото: РИА «Новости»

Украинцы ясно понимают, что не могут вернуть утраченные территории. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, чьи слова привел ТАСС.

«Даже сами украинцы способны честно признать, что им не удастся вернуть все, что было потеряно с 2014 года», — сказал французский лидер.

Одновременно с этим он настаивает на том, что территориальные вопросы должны обсуждаться на будущих мирных переговорах с Россией. Западные союзники пытаются подвести Украину к диалогу в «наилучшем положении». Переговоры могут начаться только после прекращения боевых действий, считает Макрон.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее пообещал продолжать усиливать давление на Россию в случае отказа от перемирия с Украиной.

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