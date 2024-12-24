Макрон выступил за отправку на Украину 100 тысяч военных Евросоюза

FP: Макрон в 2025 году намерен отправить на Украину 100 тысяч военных ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал отправить до ста тысяч военных из европейских стран на Украину в следующем году. Об этом сообщило американское издание Foreign Policy .

Французский лидер считает, что для предотвращения эскалации конфликта на Украине небходимо разместить на фронте европейские миротворческие силы.

«Замысел Макрона сводится к тому, чтобы коалиция европейских государств разместила на Украине сухопутные войска на постоянной основе. Для этого потребуется минимум пять бригад — примерно от 25 до 30 тысяч военнослужащих. Общая численность сил может составить от 75 до 90 тысяч военнослужащих», — заявили авторы материала.

Также журналисты обратили внимание, что на подготовку Евросоюзу потребуется минимум несколько месяцев, чтобы отобрать и обучить военных, а также дать им инструкции от украинских боевиков, знакомых с обстановкой на фронте.

Не все европейские страны готовы поддержать инициативу Макрона. От его идеи отказались Польша и Германия. Избранный президент США Дональд Трамп и его команда также отказались от отправки на Украину своих войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером для обсуждения инициативы о возможном размещении на украинской территории западных вооруженных сил.