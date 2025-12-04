Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением запретить нанесение ударов по украинским объектам энергосистемы в течение зимы. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, ее трансляцию вел YouTube-канал APT News .

«По меньшей мере, прекращение огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре», — сказал французский лидер.

Макрон выразил надежду, что Китай присоединится к этому призыву для достижения запрета в кратчайшие сроки, а также призвал Пекин использовать свое влияние для установления долгосрочного мира.

Ранее стало известно, что президента Франции обвинили в безрассудстве из-за отказа признать поражение Украины. С таким заявлением выступил бывший государственный секретарь французского лидера Пьер Лелуш.