Макрон попытался привлечь Трампа к проекту ЕС по перемирию на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом по вопросу урегулирования украинского конфликта. Французский лидер сказал в интервью телеканалу TVP Info , что попытался привлечь главу Белого дома к проекту Европы о перемирии.

«Несколько часов назад я разговаривал по телефону с президентом Трампом и сказал ему, что мы могли бы работать вместе над прекращением огня на Украине», — сказал Макрон.

Французский лидер рассказал, что совместно с британским премьер-министром Киром Стармером, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском подготовил проект о прекращении огня на 30 дней. Теперь им требуется поддержка Вашингтона в лице Трампа.

Ранее Мерц, Стармер и Макрон отправились в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Президент Франции уже задумался о введении военного призыва в стране, сообщало радио Sputnik.