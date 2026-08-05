Макрон пообещал усилить военную помощь Украине после ночных ударов по Киеву

Нарастить военную помощь Украине и ввести новые антироссийские санкции пообещал президент Франции Эммануэль Макрон. Он прокомментировал в соцсети X ночные удары российских военных по объектам ВПК в Киевской области.

«Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию», — написал Макрон.

По его словам, Европейский союз вместе с партнерами продолжат все сильнее давить на Россию. В качестве инструментов давления он назвал новые санкции и военную поддержку Киева.

Минувшей ночью российская армия нанесла удары по логистическим центрам в украинской столице и ее окрестностях. Склады использовались для хранения и транспортировки беспилотников, комплектующих к ним и другого военного имущества.