Законодательная комиссия нацсобрания Франции отклонила импичмент Макрону

Законодательная комиссия Национального собрания отказалась принять предложение партии «Непокорившаяся Франция» об объявлении импичмента президенту Эммануэлю Макрону. Об этом сообщил телеканал BFM TV .

Против инициативы проголосовали 54 депутата. По данным телеканала, одобрили импичмент только 15 парламентариев.

В ответ на это основатель «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон написал в соцсети X, что результаты голосования еще не свидетельствуют о том, что Макрон останется у власти.

«Государственный переворот Макрона еще не сказал последнего слова», — отметил он.

Ранее доктор публичного права Университета Монпелье, профессор МГУ Карин Беше-Головко рассказала, что французские левые фракции не имеют необходимого уровня поддержки для объявления импичмента президенту. Снять Макрона с поста удастся только в том случае, если он совершит серьезный проступок.