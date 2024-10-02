Законодательная комиссия нацсобрания Франции отклонила импичмент Макрону
BFM TV: предложение импичмента президента Франции Макрона отклонили
Законодательная комиссия Национального собрания отказалась принять предложение партии «Непокорившаяся Франция» об объявлении импичмента президенту Эммануэлю Макрону. Об этом сообщил телеканал BFM TV.
Против инициативы проголосовали 54 депутата. По данным телеканала, одобрили импичмент только 15 парламентариев.
В ответ на это основатель «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон написал в соцсети X, что результаты голосования еще не свидетельствуют о том, что Макрон останется у власти.
«Государственный переворот Макрона еще не сказал последнего слова», — отметил он.
Ранее доктор публичного права Университета Монпелье, профессор МГУ Карин Беше-Головко рассказала, что французские левые фракции не имеют необходимого уровня поддержки для объявления импичмента президенту. Снять Макрона с поста удастся только в том случае, если он совершит серьезный проступок.