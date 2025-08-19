Мерц прокомментировал возможную встречу Путина и Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил информацию о готовящейся встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Слова немецкого лидера передала газета Bild.

«Встреча Путина и Зеленского должна состояться в течение ближайших двух недель. Нужно посмотреть, хватит ли у Путина смелости на это», — заявил канцлер.

Мерц поблагодарил президента США Дональда Трампа за стремление обеспечить Украине гарантии безопасности. После переговоров с Трампом, Зеленским и европейскими лидерами немецкий канцлер пришел к выводу, что Россия не сможет навязать Киеву территориальные уступки.

Перед встречей с Зеленским Трамп заявил, что на переговорах необходимо обсудить возможность «обмена территориями», при этом нужно учитывать существующую «линию соприкосновения».

