Бойцы рассказали, что в ясную погоду маскировке орудий приходится уделять особое внимание, а способы укрытия зависят от местности. Например, в лесополосе для этого используют маскировочные сети, ветки и куски дерна. Если же орудие находится в городской застройке — в ход идут любые подручные материалы, которые помогают сделать позицию менее заметной с воздуха.

Наводчик Станислав Давиденко отметил, что задача заключается не только в том, чтобы спрятать орудие, но и постоянно поддерживать маскировку.

«Стоишь там возле мусорки — нужно мусорником прикинуться, стоишь под деревьями — надо кустом прикинуться. Сейчас сложнее, потому что зеленки нет, ничего нет такого. Когда лето — это зеленка, но тоже это беда, потому что ее там два раза в день надо обновлять. Ее с утра напилил, два раза стрельнули — она погорела», — рассказал он.

Военнослужащие добавили, что работа на позициях идет круглосуточно. Помимо ведения огня, расчет занимается уходом за орудием, охраной боеприпасов и обустройством быта.

Заряжающий Олег Забродний сообщил, что в периоды меньшей интенсивности бойцы сосредотачиваются на обслуживании техники, маскировке и обеспечении жизнедеятельности. Иногда выдается и свободное время, которое военнослужащие стараются посвятить чтению книг.

С подобными задачами гораздо хуже справляются в ВСУ. На минувшей неделе украинские боевики спрятали самоходку в лесополосе, но слиться с ландшафтом «Гвоздике» не удалось. Ее легко обнаружили российские операторы дронов.