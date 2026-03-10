«Магия маскировки». Артиллеристы ВС России раскрыли секреты исчезновения тяжелой техники
«Звезда»: весной маскировать артиллерию стало труднее из-за ясной погоды и БПЛА
С наступлением весны расчетам российской артиллерии стало сложнее скрывать позиции от беспилотников противника. Военнослужащие 9-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» поделились секретами маскировки с телеканалом «Звезда».
Бойцы рассказали, что в ясную погоду маскировке орудий приходится уделять особое внимание, а способы укрытия зависят от местности. Например, в лесополосе для этого используют маскировочные сети, ветки и куски дерна. Если же орудие находится в городской застройке — в ход идут любые подручные материалы, которые помогают сделать позицию менее заметной с воздуха.
Наводчик Станислав Давиденко отметил, что задача заключается не только в том, чтобы спрятать орудие, но и постоянно поддерживать маскировку.
«Стоишь там возле мусорки — нужно мусорником прикинуться, стоишь под деревьями — надо кустом прикинуться. Сейчас сложнее, потому что зеленки нет, ничего нет такого. Когда лето — это зеленка, но тоже это беда, потому что ее там два раза в день надо обновлять. Ее с утра напилил, два раза стрельнули — она погорела», — рассказал он.
Военнослужащие добавили, что работа на позициях идет круглосуточно. Помимо ведения огня, расчет занимается уходом за орудием, охраной боеприпасов и обустройством быта.
Заряжающий Олег Забродний сообщил, что в периоды меньшей интенсивности бойцы сосредотачиваются на обслуживании техники, маскировке и обеспечении жизнедеятельности. Иногда выдается и свободное время, которое военнослужащие стараются посвятить чтению книг.
С подобными задачами гораздо хуже справляются в ВСУ. На минувшей неделе украинские боевики спрятали самоходку в лесополосе, но слиться с ландшафтом «Гвоздике» не удалось. Ее легко обнаружили российские операторы дронов.