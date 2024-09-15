Магазин на Камчатке проверят на дискредитацию армии за образец заявления на возврат

Магазин автозапчастей на Камчатке подпал под проверку ФСБ из-за образца заявления на возврат. Продавец написал на бланке «Закиев Замир Рустамович», бумагу разместили на прилавке, сообщил Telegram-канал Baza.

Образец привлек внимание одной из посетительниц — женщина сняла его на видео и опубликовала в Сети.

Уже на следующий день, по данным источника канала, владельца магазина попросили явиться в управление ФСБ, а на саму точку прибыли полицейские.

Выяснилось, что образец заявления на имя Закиева Замира написал один из продавцов. Мужчина заявил, что это была просто шутка, а бумагу он уже уничтожил.

Собеседник Baza уточнил, что проверку теперь ведут по статье о дискредитации армии России, а также проверяют работников на финансирование Вооруженных сил Украины.

Официально эти данные пока не комментировали.