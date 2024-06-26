МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на пост радиационного контроля

Эксперты МАГАТЭ заявили, что знают об уничтожении радиационного поста на ЗАЭС

Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
Фото: Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС

Представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доложили об обстреле ВСУ поста радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. В результате атаки объект оказался разрушен, сообщило РИА «Новости».

Эксперты МАГАТЭ получили фотографии, на кадрах которых видно состояние поста после обстрела и остатки оборудования.

В МАГАТЭ заявили, что любые сведения, как обычно, которые в агентстве расценят актуальными для ядерной безопасности, включат в регулярные заявления о текущей ситуации гендиректора Рафаэля Гросси.

Ранее в пресс-службе Запорожской АЭС заявили о полностью уничтоженном посте радиационного контроля в Великой Знаменке в результате удара ВСУ. Работники АЭС провели необходимые компенсирующие мероприятия.

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