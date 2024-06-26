МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на пост радиационного контроля

Эксперты МАГАТЭ заявили, что знают об уничтожении радиационного поста на ЗАЭС

Представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доложили об обстреле ВСУ поста радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. В результате атаки объект оказался разрушен, сообщило РИА «Новости» .

Эксперты МАГАТЭ получили фотографии, на кадрах которых видно состояние поста после обстрела и остатки оборудования.

В МАГАТЭ заявили, что любые сведения, как обычно, которые в агентстве расценят актуальными для ядерной безопасности, включат в регулярные заявления о текущей ситуации гендиректора Рафаэля Гросси.

Ранее в пресс-службе Запорожской АЭС заявили о полностью уничтоженном посте радиационного контроля в Великой Знаменке в результате удара ВСУ. Работники АЭС провели необходимые компенсирующие мероприятия.