МАГАТЭ сообщило о сохранении рисков вокруг Запорожской АЭС

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до сих пор остается напряженной. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его слова опубликовали на сайте агентства.

После встречи с представителями Росатома глава организации решил продолжить взаимодействие как с украинской, так и с российской сторонами по вопросам безопасности атомной станции. По его словам, ЗАЭС продолжает сталкиваться с рисками ядерной катастрофы.

«Мы не можем позволить себе ослабить бдительность ни на минуту», — сказал Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ объяснил, что для запуска станции нужны гарантии отсутствия угроз.

До этого Гросси отмечал, что организация озвучит виновников атак на Запорожскую АЭС, если сможет подтвердить их причастность. По его словам, определить источник ударов по объекту якобы очень трудно.