МАГАТЭ призвало Россию и Украину прекратить бои в районе Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС угрожает международной ядерной безопасности. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем пресс-релизе .

Чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо восстановить резервную линию электропередачи «Ферросплавная-1», вышедшую из строя 10 февраля из-за взрыва беспилотника. Для этого агентство призвало приостановить бои в районе станции.

«Надежное электроснабжение за пределами объекта имеет фундаментальное значение для атомной безопасности», — говорится в заявлении.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ продолжают следить и за атомными станциями на территории, подконтрольной Украине: Ровенской, Южно-Украинской, Хмельницкой и Чернобыльской.

В конце января постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что попытки Запада надавить на Россию через МАГАТЭ потерпели неудачу.