МАГАТЭ признало суверенитет России над ЗАЭС

Уваров: МАГАТЭ признало суверенитет РФ над ЗАЭС на высшем дипломатическом уровне

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласилось на ротацию своих наблюдателей на Запорожской АЭС по новому маршруту, проходящему только по российской территории, фактически признав суверенитет России над станцией. Об этом заявил РИА «Новости» главред портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

По его словам, маршрут экспертов МАГАТЭ впервые прошел только по территории России, что означает признание организацией двух важных вещей.

Во-первых, неспособность Киева обеспечить безопасное передвижение наблюдателей на территории Украины.

«Второе: МАГАТЭ, дав „добро“ на отправку своих экспертов новым маршрутом только по российской территории, тем самым по сути признало суверенитет России над Запорожской АЭС», — сказал Уваров.

Он напомнил, что МАГАТЭ входит в систему ООН, поэтому можно говорить о фактических подтверждениях, сделанных на высшем международном дипломатическом уровне.

Ранее на ЗАЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ, безопасность которой обеспечивали сотрудники Росгвардии и российские военные.