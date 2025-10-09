МАГАТЭ объявило о начале работ по восстановлению внешнего питания ЗАЭС

Процесс по восстановлению энергоснабжения Запорожской атомной электростанции начался по обеим сторонам боевых действий. С таким заявлением выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он напомнил, что станция перешла на резервные источники питания еще в прошлом месяце и не получала электроэнергию от внешних источников, необходимых для охлаждения шести остановленных реакторов.

«После интенсивных консультаций начался процесс восстановления электроснабжения за пределами площадки — по линиям „Днепровская“ и „Ферросплавная-1“», — привела заявление Гросси пресс-служба МАГАТЭ.

Генеральный директор агентства заявил, что для проведения работ потребуется время, но подключение Запорожской атомной станции к внешним электросетям восстановят. Гросси подчеркнул, что обе стороны согласились, что это необходимая мера для обеспечения ядерной безопасности.

«От дальнейшего ухудшения ситуации не выигрывал никто», — добавил глава МАГАТЭ.

Запорожская атомная электростанция осталась без внешнего электроснабжения 23 сентября после повреждения обстрелом со стороны ВСУ высоковольтной линии «Днепровская». Резервная линия «Ферросплавная-1» находилась в отключенном состоянии еще с начала мая. Для работы охладительной системы станции сотрудники использовали дизельные генераторы.