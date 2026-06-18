Четырех детей отправят к семьям на Украину

Львова-Белова: четыре ребенка готовы к воссоединению с семьей на Украине

Регулярные налеты украинских беспилотников не позволяют провести акцию по воссоединению четверых детей с семьями на Украине. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, необходимые документы уже подготовили. Акция состоится, когда появится возможность безопасной доставки детей.

«К сожалению, в связи с ухудшением обстановки с дронами это небезопасно. Акцию планировали на конец июня, но мы не понимаем, сколько времени это займет. Потому что мы не можем рисковать детьми», — подчеркнула омбудсмен.

Львова-Белова выразила надежду на стабилизацию ситуации и скорое воссоединение детей с близкими. Она уточнила, что возвращение детей в Россию в ближайшее время не планируется.

Ранее стало известно, что первая леди США Мелания Трамп приняла участие в работе над воссоединением детей с семьями на Украине.