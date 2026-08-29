Львова-Белова рассказала о состоянии раненых детей в Ростовской области

Львова-Белова: двое раненых детей в Ростовской области в тяжелом состоянии

Ростовские врачи занимаются лечением четырех пострадавших детей после атаки украинских боевиков. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова .

Она подчеркнула что пострадавших детей доставили в больницы Аксая и Ростова-на-Дону.

«Двое ребят в тяжелом состоянии, двое — в удовлетворительном. У детей минно-взрывные травмы, переломы, резаные раны», — заявила Львова-Белова.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что общее число пострадавших от ночной атаки украинских беспилотников составило 11 человек. Он подчеркнул, что в больницы доставили девять пострадавших, еще двоим врачи назначили амбулаторное лечение.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин ввел режим чрезвычайной ситуации в районе домов, получивших повреждения от упавших обломков вражеских летательных аппаратов.