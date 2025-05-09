Лукашенко заявил о готовности России заключить мир с Украиной

Россия готова заключить не перемирие, но мир с Украиной. Об этом американскому телеканалу NBC заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, российский лидер Владимир Путин «никому ничего не должен».

«Что касается перемирия, могу его словами сказать. Мы об этом с ним говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить», — процитировало Лукашенко Ura.ru.

Белорусский президент добавил, что мир наступит, когда в вопросе его заключения США «разберутся» с Украиной, а страны Европы «встанут в строй».

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что в администрации американского президента Дональда Трампа понимают основные требования России. Он отметил, что такие признаки наблюдаются, но в Белом доме учитывают не все российские позиции.