Ушаков: Вашингтон разочаровывает Москву даже больше, чем Россия — США

Действия США гораздо больше разочаровывали Россию, чем Москва огорчала Вашингтон. Об этом помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Да, мы, возможно, где-то разочаровываем американцев. Но они разочаровывают нас еще сильнее», — сказал он.

По словам помощника президента, в администрации президента США Дональда Трампа понимают ключевые требования России. Он отметил, что такие признаки наблюдаются, но в Соединенных Штатах учитывают не все российские позиции.

При этом Ушаков допустил, что очная встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой может состояться. На это указывает продвижение переговоров между Россией и США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что российские власти хотят слишком многого в переговорном процессе. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в рамках переговоров по Украине должны учитываться интересы России, писали «Известия».