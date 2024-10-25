Лукашенко: переговоры России с Украиной могут пройти в конце декабря

Украинское руководство уже осознало неизбежность переговоров с Россией для окончания конфликта. Они могут пройти уже в конце этого года, но лишь после освобождения Курской области, заявил в интервью «Известиям» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса, а Минск готов оказать необходимую помощь в его организации.

Он добавил, что коллективный Запад «уже больше хотят мира, чем [президент Украины] Володя Зеленский». Последний упирается, но при желании на него воздействовать, просто перестав давать деньги и оружие.

Кроме того, российская армия уверенно продвигается в той же Курской области и на Западе это уже оценили по достоинству. Там понимают, что крах Украины — «это крах всего коллективного Запада», ввязавшегося в конфликт.

«Но будем надеяться, что к концу декабря, Курская область будет освобождена. И будут какие-то подвижки в плане переговоров. Мы готовы действовать в этом направлении», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не планировал завоевать Украину, поступая как умный и мудрый политик, способный оценивать долгосрочные последствия своих решений.