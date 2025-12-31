Лукашенко рассказал, как удар «Орешника» уничтожил «Южмаш» за минуту

Удар «Орешника» по заводу «Южмаш» в 2024 году уничтожил украинское предприятие оборонно-промышленного комплекса за считаные мгновения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения холдинга «Горизонт», сообщила пресс-служба правительства страны.

«„Орешник“ нанес по „Южмашу“ один удар, и такого огромного предприятия, уникального, не стало в одну минуту», — сказал он.

Белорусский лидер добавил, что завод был уникальным в Советском Союзе, а порядка пяти-семи его этажей располагались под землей.

Ранее стало известно, что российский комплекс «Орешник» впервые показали на видео. Он заступил на боевое дежурство в Белоруссии.