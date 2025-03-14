Лукашенко поблагодарил Трампа за готовность помочь с урегулированием на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Москве в Совете Федерации, поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за готовность помочь урегулировать конфликт на Украине. Его слова привела пресс-служба .

«Но не надо бросаться на все эти разговоры. Факты на стол, мы их должны посмотреть, чтобы не вредили нам», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что позиция США по Украине вызывает в Кремле осторожный оптимизм и что Владимир Путин в целом поддерживает позицию Трампа по урегулированию, но есть многочисленные вопросы, которые необходимо предварительно решить.

Через спецпосланника Стива Уиткоффа российский лидер передал американскому информацию и дополнительные сигналы, подчеркнул представитель Кремля.