Лукашенко одним решением ослабил ВСУ

Политолог Золотарев: ВСУ пришлось снимать резервы с фронта из-за Белоруссии

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Заявления белорусских властей о наращивании сил на южной границе вынудили ВСУ снимать и без того скудные резервы с фронта. Об этом рассказал украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу Politeka.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о нарушении госграницы ударными дронами со стороны Украины. Белорусский лидер поручил усилить группировки войск на границе.

«Эти заявления заставляют растаскивать и без того небольшие наши резервы», — заявил Золотарев.

По его словам, положение ВСУ на Покровском и Торецком направлениях близко к катастрофе. Теперь ко всему прочему армии придется перебрасывать ценные резервы на северную границу.

Ранее Лукашенко сообщил, что белорусско-украинская граница усыпана минами. Их настолько много, что бойцы ВСУ подрываются на собственных боеприпасах, потому что «по пьяни» минируют территории без наличия карт, добавил президент Белоруссии.

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