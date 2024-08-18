«По пьяни минируют». Лукашенко рассказал о подрывах бойцов ВСУ у границы с Белоруссией

Граница Белоруссии и Украины усыпана минами. Их так много, что бойцы Вооруженных сил Украины подрывались на собственных заграждениях, рассказал в интервью телеканалу «Россия» президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА .

«Белорусско-украинская граница заминирована так, как никогда. <…> Они сами, вот как недавно мне доложили, взрываются на своих минах. Потому что иногда по пьяни минируют без наличия карт, минных полей, в нарушение всех норм и правил», — сказал он.

Лукашенко заявил, что теперь невозможно пересечь границу без больших потерь. Он сообщил, что Белоруссии пришлось перебросить на юг примерно треть своих вооруженных сил, в том числе спецподразделения «Альфа» и «Алмаз». По словам президента, Украина со своей стороны разместила более 120 тысяч солдат.

В июле Генштаб Белоруссии сообщил, что ВСУ придвинули к границе средства ПВО, танки и артиллерийские системы. Белорусские подразделения перехватывали украинские беспилотники.