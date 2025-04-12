Лукашенко обозначил причины конфликта на Украине

Разрушение экономики и национализм спровоцировали вооруженный конфликт на Украине. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело БелТа .

«Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? При чем здесь Россия, [президент Владимир] Путин и прочее? В основе лежало разрушение экономики», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент пообщался с журналистами после работы на субботнике, в рамках которого посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного Единства. Там Лукашенко высаживал деревья.

Он отметил, что накануне начала конфликта на Украине было резкое разделение населения: обнищавшая основная масса людей и супербогатые олигархи. Людям подкинули национализм и фашизм.

В Минске 25 марта в седьмой раз прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. Мероприятие прошло во Дворце Независимости, на нем присутствовали больше 1,1 тысячи человек.