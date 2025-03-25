Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз

Kremlin Pool/Global Look Press
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

В Минске состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко. Он вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз, сообщило БелТА.

Церемония прошла во Дворце Независимости. На ней присутствовали больше 1,1 тысячи человек, среди которых были члены президиума Всебелорусского народного собрания, депутаты, судьи Конституционного и Верховного судов.

Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. Он поклялся верно служить народу республики и добросовестно выполнять свои обязанности.

После этого избранный лидер подписал акт принесения присяги, а затем глава Центризбиркома Игорь Карпенко передал ему удостоверение президента.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Белоруссию самым надежным союзником государства. По его словам, страны продолжат вместе противодействовать НАТО при необходимости.

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