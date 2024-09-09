Запад продолжил требовать от Белоруссии проведения антироссийской политики

Запад продолжает требовать от президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы он проводил антироссийскую политику. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

«Это политика в угоду тех политических процессов, которые видит себе Запад в отношении Беларуси. То есть приведение к власти таких псевдодемократических сил, которые сегодня подпитываются и кормятся там, на Западе», — заявил министр.

Он отметил, что планы Запада в этом отношении не поменялись, и вряд ли изменятся до окончания активной фазы спецоперации, которую Россия проводит на Украине.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что Украина сконцентрировала на границе с республикой большую группировку военных.