Лукашенко назвал условие, при котором объявит Украине войну

Атака на вертолет президента Белоруссии станет поводом для объявления войны Украине. Об этом заявил Александр Лукашенко, его процитировала пресс-служба .

«Сбить вертолет президента — это война, которая украинцам не нужна. Поэтому я не думаю, что в Украине те, кто принимает решения, озабочены этой проблемой. Хотя, конечно, что тут говорить, это неприятно», — заявил он.

Лукашенко посетил Пинский район Брестской области. По данным СМИ, одновременно с его вертолетом в воздухе заметили два украинских беспилотника. Сам белорусский президент заявил, что этот вопрос необходимо решать его службе безопасности.

Кроме того, он пообещал помогать России, не вмешиваясь в сам вооруженный конфликт.

Ранее Лукашенко заявил, что поможет Украине, если на ее территорию вторгнутся польские войска.