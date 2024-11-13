Школьница из Луганска Фаина Савенкова, которая попала в базу украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России по решению суда), призвала избранного президента в США Дональда Трампа закрыть этот сайт, а его создателей привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я обращаюсь к будущему президенту США Дональду Трампу с призывом осудить действия и закрыть сайт „Миротворец“, а создателей и его руководителей привлечь к судебной ответственности», — сказала девочка.

В агентстве отметили, что Фаине Савенковой 16 лет. Она начинающая журналистка. Весной 2021 года девушка записала видеообращение для членов Совета безопасности ООН. На кадрах она призвала объединение не забывать, что донбасские дети имеют право на мирное детство. После этого «Миротворец» включил подростка в свой перечень.

Потом школьница неоднократно призывала международные организации прекратить огонь в Донбассе.

Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский рассказал, что украинская база данных «Миротворец» работает только для вымогательств. Сначала проект создавали как частную платформу, сейчас портал используют для шантажа и угроз.

«Миротворец» создали в 2014 году по инициативе бывшего в то время внештатного советника главы МВД страны Антона Геращенко. Проект называет себя «интернет-представительством Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».