«Можно порешать». Офицер ВСУ раскрыл суть работы базы «Миротворец»

Украинская база данных «Миротворец» существует лишь для вымогательств. Об этом журналистке Наталье Влащенко рассказал командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.

По словам офицера, изначально проект создавали как частную историю.

«Туда сунули одних, вторых — люди пропадают. Вышли на меня и спрашивают, как можно порешать с „Миротворцем“. Люди вообще не при делах были! А с них просят деньги, чтобы убрать из базы данных», — сказал он.

Ярославский отметил, что сайт используется в качестве инструмента шантажа и для угроз.

«Миротворец» известен многими скандальными публикациями, в которых авторы размещают данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других лиц, называя их предателями Украины.

Ранее из базы данных «Миротворца» убрали избранного президента США Дональда Трампа.