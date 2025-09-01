Луганская школьница объяснила свой ответ Макрону

Школьница из ЛНР Фаина Савенкова объяснила, почему направила президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо после его слов о «людоедской» России. Об этом она рассказала в комментарии 360.ru.

Девочка отметила, к Макрону у нее особое отношение, и это не первое ее письмо президенту Франции.

«Если раньше я как ребенок Донбасса просила его остановить бойню на Украине, то сейчас стало понятно, что господин Макрон не только не в состоянии это сделать, но и заинтересован в продолжении войны», — подчеркнула Фаина.

По ее словам, в данном случае она ответила на оскорбительные слова Макрона.

«Назвать 148 миллионов жителей России и президента, который выбрал народ России, людоедом — это прямое оскорбление в том числе меня. Имею ли я на это право, спросите вы? Я скажу: имею. Франция не исполнила Минские соглашения, и ее президент поставляет украинскому режиму оружие, из которого убивают детей и стариков в Донбассе и других регионах России», — добавила Савенкова.

Школьница отметила, что ее обращение вряд ли покажут Макрону, но во Франции достаточно журналистов, политиков и общественных деятелей, которые расскажут о письме.

В своем обращении Фаина напомнила, что Франция и Германия были гарантами Минских соглашений и обещали остановить огонь в Донбассе, но ни одна страна не выполнила обещание.