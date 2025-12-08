Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Шатуре

На празднике в ресторане «Пиноккио» чествовали неравнодушных и отзывчивых молодых людей. Бал волонтеров собрал представителей «Волонтерской роты», «Молодой гвардии» и «Волонтеров Подмосковья».

Самые активные добровольцы получили благодарственные письма и подарки. В этом году по результатам добрых дел в тройку лучших вошли Алина Воробьева, Екатерина Земскова и Екатерина Лазарева. А Екатерина Земскова и Яна Господинова стали победителями конкурса амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья» и попали в топ-100 лучших в регионе.

Заместитель главы Шатуры Наталья Федорова поблагодарила волонтеров за их нелегкий и благородный труд. Председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Василий Карпов назвал помощь добровольцев неоценимой.

«В этом году мы начали работать с вами совместно, и практически во всех мероприятиях вы участвовали: и в перевозке, и в рубке дров, и в покосе травы. И еще много-много чем помогали. Впереди много работы, и я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество», — обратился к участникам праздника Василий Карпов.

Всего в Шатуре действуют около 2000 добровольцев, за год они совершили свыше 500 больших и маленьких добрых дел, а более 900 человек получили адресную поддержку.