Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Рузском округе

День добровольца Московской области торжественно отметили в муниципалитете. Тех, кто привык делать добро и всегда готов прийти на помощь, поздравляли с профессиональным праздником в Молодежном центре.

Глава Рузского муниципального округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Горбылев вместе с депутатами Надеждой Квасовой и Тамарой Пироговой вручили самым активным добровольцам заслуженные награды и поблагодарили за их бескорыстный труд.

«Ваша доброта, самоотверженность и готовность всегда приходить на помощь делают наш округ лучше, а жизнь — добрее. Вы — настоящие герои, которые безвозмездно делятся своим временем, силой и сердцем, вдохновляя окружающих на добрые дела», — обратился к виновникам торжества Александр Горбылев.

Среди награжденных были победители конкурса амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья» и участники группы «БеZ границ». Без внимания не остались и спортсмены — новый тренажер для тренировок получила школа гребли на байдарках и каноэ.

Творческим подарком для добровольцев стали выступления местных артистов — Валерии Бутаревой и театра песни «Чародеи».

Рузские волонтеры заботятся о ветеранах и инвалидах, поддерживают семьи участников СВО, участвуют в экологических акциях, работают на крупных мероприятиях. Они также помогали в ликвидации последствий разлива нефти в Черном море.