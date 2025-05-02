Локомотиворемонтный завод получил повреждения в Запорожье

Ночью в Запорожье, на территории, контролируемой ВСУ, был поврежден локомотиворемонтный завод. Об этом сообщили в компании «Украинские железные дороги».
«Только утром ГСЧС потушила пожар, сейчас работают взрывотехники», — отметили в пресс-службе.
Во время происшествия никто не пострадал.
Ночью в Киеве и нескольких областях звучала воздушная тревога.
Ранее Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Взрывы прогремели в том числе в районе Славгорода, куда накануне заехала группа иностранных наемников.
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