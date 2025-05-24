Медведев обвинил Европу в молчании об ударах ВСУ по мирным объектам в России

Страны Европы намеренно замалчивают массированные удары украинских боевиков по мирным объектам в России. Об этом в Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«После налетов БПЛА на нашу страну и столицу в преддверии Дня Победы в целях запугивания иностранных гостей в европейских центрах могильная тишина. Педикулезные свиньи прячут подозрительные салфетки и ложки в поезде, лишь блаженно похрюкивают от удовольствия», — написал он.

Медведев обратил внимание, что после выпущенных по гражданским объектам в России около 500 беспилотников в Европе все та же тишина.

«Завонявшиеся боровы, которые развели на теле тифозной Европы полчище бандеровских гнид, лениво почесываются. Сейчас те же самые сальные хряки в Лондоне, Берлине и Париже поднимут дикий визг о непропорциональном использовании силы, срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против России», — продолжил политик.

По словам зампреда Совбеза, ответить им просто: нужно уничтожить на своем теле мерзких кровососущих паразитов.

«И помните: расплодившихся вшей санитары в крайнем случае уничтожают огнем, сжигая все источники застарелого педикулеза! Пароль: „беззлобие“. Ответ: „хрюкостяг“», — заключил он.

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