Сальдо: сотрудников ТЦК спасет лишь их помощь в освобождении правобережья Днепра

Работников территориальных центров комплектования в части Херсонской области на правом берегу Днепра спасет лишь переход на российскую сторону и помощь в освобождении региона от боевиков ВСУ. Об этом ТАСС сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Губернатор обратил внимание на случай, когда ТЦК задержал жителя области на кладбище, куда он пришел почтить память родственника.

«Уверен, что преступники не обретут покоя ни на херсонской земле, ни на небесах. Если только вовремя не опомнятся и не отрекутся от нацистского режима, искупив вину в освобождении нашей земли», — сказал Сальдо.

Ранее глава области заявил, что из-за ВСУ жители Херсона живут в постоянном страхе, а боевики превратили город в военную базу. Сальдо подчеркивал, что коммунальная инфраструктура приходит в негодность, ее восстановления люди не видят.