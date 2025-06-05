Украина, попытавшаяся атаковать Крымский мост, совершила по-настоящему «людоедскую выходку». Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что попытка атаки является актом терроризма.

«Террорист Зеленский и его пособники должны ответить за подобную людоедскую выходку», — считает Рогов.

Он добавил, что Киев совершением диверсий в отношении российской гражданской инфраструктуры пытается сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. И указания украинское руководство получает непосредственно от своих «хозяев-глобалистов».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что взрыв около опор Крымского моста действительно был, но сооружение не пострадало, писал RT.