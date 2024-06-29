«Люди смеются над нами». Кеннеди-младший обвинил власти США в усилении российской экономики
Роберт Кеннеди-младший: экономика РФ стала сильнее из-за введения санкций США
Введенные Соединенными Штатами санкции не только не эффективны, но и укрепляют российскую экономику. Об этом в интервью YouTube-каналу Tom Bilyeu заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
По его словам, представление, что США представляют собой единственную сверхдержаву в мире, — всего лишь иллюзия.
«Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была», — подчеркнул он
Кеннеди также заявил, что Россия выработала иммунитет к ограничениям, которые на нее наложили западные страны, президент Владимир Путин стал более популярным, чем был до начала специальной военной операции.
«Когда мы применяем санкции, люди смеются над нами», — подытожил политик.
Ранее Кеннеди заявил, что Украина из-за неспособности президента страны Владимира Зеленского противостоять политике Запада потеряла большое количество территорий.