Введенные Соединенными Штатами санкции не только не эффективны, но и укрепляют российскую экономику. Об этом в интервью YouTube-каналу Tom Bilyeu заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

По его словам, представление, что США представляют собой единственную сверхдержаву в мире, — всего лишь иллюзия.

«Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была», — подчеркнул он

Кеннеди также заявил, что Россия выработала иммунитет к ограничениям, которые на нее наложили западные страны, президент Владимир Путин стал более популярным, чем был до начала специальной военной операции.

«Когда мы применяем санкции, люди смеются над нами», — подытожил политик.

Ранее Кеннеди заявил, что Украина из-за неспособности президента страны Владимира Зеленского противостоять политике Запада потеряла большое количество территорий.