«Люди смеются над нами». Кеннеди-младший обвинил власти США в усилении российской экономики

Роберт Кеннеди-младший: экономика РФ стала сильнее из-за введения санкций США

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Введенные Соединенными Штатами санкции не только не эффективны, но и укрепляют российскую экономику. Об этом в интервью YouTube-каналу Tom Bilyeu заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

По его словам, представление, что США представляют собой единственную сверхдержаву в мире, — всего лишь иллюзия.

«Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была», — подчеркнул он

Кеннеди также заявил, что Россия выработала иммунитет к ограничениям, которые на нее наложили западные страны, президент Владимир Путин стал более популярным, чем был до начала специальной военной операции.

«Когда мы применяем санкции, люди смеются над нами», — подытожил политик.

Ранее Кеннеди заявил, что Украина из-за неспособности президента страны Владимира Зеленского противостоять политике Запада потеряла большое количество территорий.

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