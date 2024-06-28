Кеннеди-младший показал Зеленскому на карте территории, которые тот потерял

Украина потеряла большое количество территорий из-за того, что пошла на поводу у Запада. Об этом в соцсети X написал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

«Россия была готова вернуться к позициям, существовавшим до спецоперации, в обмен на то, что Украина не вступит в НАТО», — подчеркнул политик.

Однако представители Североатлантического альянса оказали давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот отказался от заключения мирных соглашений.

Свою публикацию Кеннеди снабдил картами территорий, подконтрольных украинским властям до начала СВО и в настоящий момент.

Ранее Роберт Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны и терроризма со стороны Соединенных Штатов против мирных российских граждан.