Волонтер Лысенко сообщил о сгоревших заживо людях при атаке ВСУ на ТЦ в Донецке

В торговом центре «Галактика» в Донецке, по которому ударили ВСУ, заживо сгорели мирные жители. Из объятого пламенем здания людей в том числе выводили добровольцы, рассказал в Telegram-канале волонтер Андрей Лысенко.

«Друзья, горит „Галактика“. Огромное количество людей сгорели заживо. Женщины кричат, бьются в истерике, потому что их дети там. Мы сколько могли, столько спасли людей», — сообщил он.

Волонтер призвал президента России Владимира Путина принять закон, по которому военным пленных брать нельзя.

«Пусть сгорят пеплом те нелюди. Такое творить нельзя, в цивилизованном государстве не должно быть нелюдей, Украину нужно всю забрать и каждого прочистить, чтобы не допустить таких трагедий. Это нелюди», — добавил Лысенко.

ВСУ нанесли удар по торговому центру «Галактика» в Донецке ранее в пятницу. Появлялась информация о как минимум двух погибших, но цифра еще может увеличиться.