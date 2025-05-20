Любовница украинского боевика помогла российским военным найти позиции бригады ВСУ

Хакеры из группировки Killnet помогли российским военным установить координаты расположения 148-й бригады ВСУ в глубоком тылу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Специалисты разработали приложение и подсунули его девушке-боевику из 148-й артиллерийской бригады ВСУ «Фурия». Та скачала его на смартфон, и вся любовная история стала им известна.

Девушка познакомилась с националистом по переписке и увела из семьи. Однажды приехала к боевику на свидание в расположение и раскрыла его координаты.

Также она подключила зараженный телефон к рабочему компьютеру и дала хакерам доступ ко всем локальным ПК, среди которых оказался аппарат командира бригады: в нем обнаружили данные по складам с оружием, численность орудий в батарее и полетные журналы с расположением РЛС.

Ранее хакеры сдали ВС России координаты украинских радиолокационных станций.