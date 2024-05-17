Спецоперация 17 мая 2024, 04:10 «Любой ценой». В Польше потребовали скорее закончить украинский конфликт Генерал Скшипчак призвал Запад остановить украинский конфликт РИА «Новости»

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Союзники Запада должны закончить конфликт на Украине, чтобы положить конец кровопролитию. Об этом заявил экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с газетой Rzeczpospolita.

«Нужно стремиться любой ценой остановить этот конфликт. Знаете, что спасет украинцев? Спасением для них будет, если мы остановим это», — сказал он.

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Скшипчак отметил, что никакая западная поддержка не поможет Украине одержать победу над Россией. Даже миллион танков не компенсируют нехватку военных в рядах ВСУ, украинская армия не выполнит нереалистичную задачу по возвращению территорий.

«Самая большая катастрофа, которая может случиться с Украиной, — это продолжение конфликта», — предупредил Скшипчак.

Ранее экономист Джеффри Сакс заявил, что украинские военные перестали слушаться главу государства Владимира Зеленского и не выполняют его приказы. Он отметил, что страна может столкнуться с чем угодно из-за усугубления ситуации.