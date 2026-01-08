Люберецкие ветераны СВО собрали гуманитарную посылку для бойцов

В зону спецоперации отправили более 20 килограммов сладостей и 10 антидроновых одеял. Посылку передали через члена организации, который доставит груз сослуживцам на передовую.

Груз для наших бойцов был сформирован членами люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО. Заместитель руководителя организации Николай Чернобровкин лично вручил его Михаилу Молнару. Отправленные вещи — чай, кофе, конфеты и специальные защитные одеяла — особенно важны в праздники, когда бойцы ждут весточек из дома.

«Сердечно благодарим Маргариту Скалябину и коллектив МФЦ за помощь нашим военнослужащим. Поддержка из родного города очень важна для бойцов. Каждая посылка — это не только вещи первой необходимости, но и душевное тепло, напоминание, что здесь их ждут и переживают», — отметил Николай Чернобровкин.

В Ассоциации ветеранов СВО городского округа Люберцы продолжается сбор помощи для участников спецоперации. Можно принести медикаменты, продукты, теплые вещи, квадрокоптеры и другое оборудование. Адрес: ул. Юбилейная, 6. Телефон для связи: 8 (498) 659-89-79.