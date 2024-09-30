Литовская таможня забрала посылки из Калининграда с маскировочными сетками

Таможня Литвы изъяла посылки из РФ с маскировочными стеками для передачи Украине

Литовские таможенники изъяли почтовые посылки из Калининграда с маскировочными сетками, чтобы передать их Украине. Об этом сообщили на сайте таможенного департамента республики.

«В пятницу в почтовой посылке поезда, следовавшего из Калининграда в Москву, было обнаружено 22 маскировочные сетки для артиллерийских орудий, в воскресенье — еще две», — заявили таможенники.

В департаменте отметили, что в сопроводительных документах отправитель указал реальное назначение. Адресат находится в Белгородской области.

Маскировочные сети для участников СВО плетут волонтеры по всей России. Участницы комитета «Активное долголетие» в Подмосковье изготовили масксети, которые жители Дубны отправили с другой гуманитарной помощью на фронт.