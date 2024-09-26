Жители Дубны отправили бойцам СВО более тонны гумпомощи и УАЗ

Более тонны вещей, необходимых в зоне специальной военной операции, собрали жители Дубны. На фронт также отправится и легендарная «буханка» — УАЗ-450.

Сбор гуманитарной помощи проходил в штабе местного отделения «Союза женщин России». Запрос поступил от штурмового отряда Ямпольского полка, в составе которого воюют мобилизованные жители Дубны.

Глава комитет взаимодействия помощи СВО Елена Силантьева рассказала, что горожане собрали все необходимое очень быстро. Свою лепту внесли представители благотворительного фонда «Батальон». А участницы комитета «Активное долголетие» изготовили маскировочные сети.

Боец с позывным «Архив» и его отец передали мобилизованным автомобиль УАЗ, так называемую «буханку». В состав груза также вошли продукты, теплая одежда и медикаменты.

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