Литературно-музыкальная программа для жен бойцов СВО прошла в Солнечногорске

В честь Международного женского дня для матерей и жен участников специальной военной операции организовали творческий вечер в Солнечногорске. Литературно-музыкальная программа прошла в Музейно-выставочном центре «Путевой дворец».

«Мы подготовили разнообразную программу. Она включает и музыкальные номера, и художественное слово. Мы стараемся морально поддержать и доставить минуты удовольствия матерям и женам, которые ждут своих близких, любимых защитников», — рассказала депутат округа, директор Солнечногорской детской школы искусств Светлана Лаврова.

Кроме того, матери и жены бойцов специальной военной операции получили букеты тюльпанов, слова благодарности и поддержки.

Мероприятие организовало местное отделение партии «Единая Россия». Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Солнечногорск Ольга Гончар отметила, что женщинам сейчас крайне важно чувствовать всестороннюю поддержку, пока их близкие находятся на передовой.