Липецкие власти развернули ПВР на 4,8 тысячи мест
Артамонов: ПВР в Липецке подготовили к принятию 4,8 тысячи человек
В Липецке для эвакуированных жителей подготовили девять пунктов размещения. В случае необходимости они могут принять почти пять тысяч человек, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
ПВР начали разворачивать после ударов ВСУ по региону. Первые пункты открылись в школе села Кузьминские Отвержки и в Доме культуры Новой Деревни. После этого в Липецке организовали еще девять ПВР, в них могли временно разместиться порядка 4800 человек.
По данным RT, сейчас эвакуированные жители возвращаются домой, для них организовали транспорт.
В ночь на 9 августа беспилотники ВСУ атаковали Липецкую область. Очевидица рассказала 360.ru, что из-за дронов в регионе примерно в 02:00 объявили желтый уровень опасности. По ее словам, она еще не слышала под Липецком таких громких взрывов.