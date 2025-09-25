Липчан начнут штрафовать за публикацию фото и видео с БПЛА

За съемку и распространение в соцсетях фото и видео последствий атак дронов в Липецкой области ввели штрафы до 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Местные депутаты внесли правки в региональный закон об административных правонарушениях. Теперь при первом случае распространения фото с БПЛА оштрафуют на сумму от одной до трех тысяч рублей. Для должностных лиц наказание составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч.

Если человек повторит нарушение, с него взыщут от четырех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 40 до 50 тысяч, а для компаний — от 150 до 200 тысяч.

Ранее россиян предупредили, что сбор грибов на частных землях наказывается штрафом. Юрист Ольга Степанова объяснила, что правила также касаются особо охраняемых территорий и лесных участков с особым противопожарным режимом.

Сумма штрафа для физического лица составит от 500 до 1000 рублей, а для должностного лица — от 1000 до 2000 рублей.