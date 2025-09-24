Россиян предупредили о штрафах за сбор грибов на частных землях

Юрист Степанова: за сбор грибов на чужих землях грозит штраф до 20 тысяч рублей

Россиянам грозят штрафы за сбор грибов на частных земельных участках и особо охраняемых природных территориях. Об этом «Федерал Пресс» рассказала адвокат, член Общественной палаты по правам ребенка при президенте России Ольга Степанова.

«За сбор грибов в установленных местах, к которым относятся земли особо охраняемых природных территорий, лесные участки, где введен особый противопожарный режим, частные земли (земельные участки)», — пояснила Степанова.

Граждан могут оштрафовать на сумму от 500 до тысяч рублей, должностное лицо — от 1000 до 2000 рублей. Юридическим лицам грозит штраф — от 10 000 до 20 000 рублей.

Не стоит забывать про запрет на сбор грибов, занесенных в Красную книгу России или Красные книги регионов страны, а также те, что содержат психоактивные вещества. Как отметил юрист Илья Русяев, также запрещена их заготовка в нацпарках и заповедниках.